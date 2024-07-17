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Жара в Украине может каждый год становиться сильнее, - Укргидрометцентр

Среда 17 июля 2024 14:30
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Жара в Украине может каждый год становиться сильнее, - Укргидрометцентр Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине сохраняется тенденция фиксирования максимально высоких значений температуры. Ситуация с жарой может с каждым годом становиться хуже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Укргидрометцентра Наталью Птуху во время брифинга.

"Например, такие условия прослеживались не только на территории Украины и юго-восточной Европы, но и в США также, у нас были по западному побережью зафиксированы максимально высокие значения температур, абсолютные максимумы за всю историю наблюдений для определенных метеостанций", - заявила Птуха.

По словам пресс-секретаря, каждый год периодов с теплой погодой становится все больше, а периодов с холодной погодой - меньше.

"Такая зависимость есть, и климатологи всего мира об этом говорят", - добавила она и отметила, что в течение 2024 года каждый месяц становился аномально теплым почти по всему земному шару.

В частности, на 1,5 градуса была превышена прогнозируемая температура прошлой зимой.

Аномальная жара в Украине

Летом 2024 года Украина столкнулась с аномальной жарой, которая значительно превышала обычные температурные показатели для этого сезона. В качестве примера, в Киеве температурные рекорды обновлялись шесть дней подряд. В частности максимальная температура воды в Днепре возле столицы достигла 29,0 градусов тепла, что превысило рекорд 2010 года.

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