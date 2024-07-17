Температура води в Дніпрі у Києві перевищила рекорд 2010 року та наблизилася до 30 градусів

У вівторок 16 липня максимальна температура води у Дніпрі біля Києва досягла 29,0 градусів тепла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

Температура води перевищила попередній максимум на 0,4 градусів, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6 градусів тепла.

Нагадаємо, останніми днями в Україні встановилася спекотна погода. У Києві температурні рекорди оновлювалися шість днів поспіль. За цей час в Києві встановлено вже 12 температурних максимумів.

Максимальна температура повітря 16 липня в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36,0 градусів тепла.