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Спека трохи спаде, очікується дощ: якою буде погода у перший день осені

Фото: в Україні трохи спаде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 1 вересня буде з дощами. Через опади у деяких областях трохи спаде спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень у східних, південних, частині північних і центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На півдні та у центрі можливі град та шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

На решті теорій буде сухо, опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +21 +26 градусів. На півдні і сході до +32 градусів, а у Карпатах лише до +18.

Вночі температура опуститься до +14 +19, на півдні до +23 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні місцями хмарно, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть близько +25 градусів, а вночі +17 +19 градусів.

Крім того, синоптики попереджають, що у столиці та Київській області 1-3 вересня буде спостерігатися підвищена пожежна небезпека.

Пекельна спека в Україні

Нагадаємо, останніми днями в Україні фіксують аномальну спеку. Крім того, у більшості областей спостерігається майже безвітряна погода.

Як зазначають синоптики, найближчими днями температура повітря в Україні дещо спаде. Але вже наступного тижня спека повернеться.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснювали, що потрібно їсти та пити під час спеки.

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