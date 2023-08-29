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Температура в Україні б'є рекорди: коли спаде спека і що далі

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 10:49
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Температура в Україні б'є рекорди: коли спаде спека і що далі Фото: спека спаде до кінця серпня, але у вересні повернеться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рекордна спека на частині України спаде найближчими днями. Але вже на наступному тижні температура знову сягне 30 градусів, а на півдні та сході підніметься до 35 градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У західних областях вже 30-31 серпня пройде атмосферний фронт, рештою території - 1-2 вересня. Схід та північний схід - там мало змін буде", - сказала вона.

Але прохолодне повітря зайде на 2-3 дні, потім можна знову чекати на підвищення температури, хоча і не до таких критичних значень, як зараз. Тому у більшості областей, буде близько 30 градусів, на півдні та сході -35-36 градусів.

За її словами можна знову підвищення температури 4-7 вересня. Принаймні таке дають розрахунки Укргідрометцентру.

"З початком вересня літо не закінчується", - констатувала Голеня.

Температурні рекорди 28 серпня

Як зазначили в Укргідрометцентрі, оскільки територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, 28 серпня денні максимуми в багатьох областях побили свої попередні історичні рекордні значення. Зафіксовані перевищення на 1-5 градусів.

Рекорди за 28 серпня

  • Чернігів - 34,6
  • Рівне - 33,1
  • Житомир - 36,3
  • Київ - 35,7
  • Львів - 33,0
  • Тернопіль - 34,4
  • Хмельницький - 35,0
  • Вінниця - 37,4
  • Кропивницький - 36,6
  • Одеса - 34,8
  • Миколаїв - 38,5

Температура в Україні б'є рекорди: коли спаде спека і що далі

Сьогодні, 29 серпня, температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів цього дня, йдеться в повідомленні.

За прогнозом, вже від завтра синоптична ситуація змінюватиметься, починаючи з західних областей, температура буде поступово знижуватись, холодний атмосферний фронт зумовить дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві два дні поспіль фіксуються температурні рекорди. Зокрема, у понеділок, 28 серпня, температура піднялася до 35,7 градусів, що на 0,6 градусів вище попереднього рекордного показника 1943 року.

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