Що краще їсти та пити під час спеки: поради від МОЗ

Друга половина літа, як завжди, характеризується стабільно високою температурою повітря, від якої потерпають в усіх регіонах України. Однак обмеживши вживання деяких продуктів та напоїв, можна значно легше перенести літню спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець розповів про те, як покращити самопочуття у спеку, переглянувши харчування та питний режим.

Варто включити для харчування

Фрукти, ягоди та овочі

"На відміну від більшості інших харчових продуктів, у фруктах, овочах та ягодах міститься максимальний відсоток рідини. Тому вони легко перетравлюються, є джерелом поживних речовин і відновлюють водний баланс", - пояснив Швець.

Він наголосив, що при виборі необхідно звернути увагу на рослинну їжу з найбільшим вмістом води: ягоди, кавун, огірки, томати, селеру та болгарський перець, темно-зелені листові овочі (шпинат, листя салату, капусти, тощо).

Такі продукти не потребують додаткової кулінарної обробки – тож на вас не впливатиме додаткова теплова енергія, яка поширюється у домівці під час приготування їжі.

Водночас рослинна їжа, завдяки високому вмісту харчових волокон і речовин під назвою фруктоолігосахариди, може зумовлювати дискомфорт (наприклад, здуття живота внаслідок надмірного утворення кишкового газу) у людей, які зазвичай дотримуються далекої від вегетаріанської моделі харчування.

"Тому збільшувати споживання фруктів, овочів і ягід слід поступово, вживати їх варто невеликими порціями", - додав президент Асоціації дієтологів.

Рідина та напої

Найкращі джерела рідини в спеку - це звичайна вода, яка не має солоного, кислого, лужного або гіркого смаку, напої без цукру, кофеїну, алкоголю і калорій.

"Якщо ви не займаєтеся спортом чи не маєте фізичної активності високої інтенсивності чи значної тривалості, вам не потрібні напої з додатковим вмістом електролітів. Подібні напої зазвичай також містять забагато цукру", - наголосив він.

Як зрозуміти, що існує потреба в питті

Потребу в рідині найточніше відображає відчуття спраги. Пийте, щойно згадаєте про воду і відчуєте сухість у роті.

Додатковим показником належної кількості рідини в організмі є колір сечі. Він повинен бути світло-жовтим. Темніші відтінки, особливо ближчі до коричневого, вказують на те, що вам варто пити більше води.

Зазвичай фізіологічні механізми нашого організму убезпечують від надмірного вмісту рідини. Але людям із хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи, з діабетом, нирковою недостатністю потрібно бути пильними, своєчасно приймати свої ліки та розуміти міру у споживанні напоїв, яку варто обговорити зі своїм лікарем.

"Холодні напої й страви зазвичай приносять полегшення, коли температура повітря надто висока. Звертайте увагу на індивідуальну переносимість напоїв з льодом і морозива. Уникайте їхньої надмірної кількості у разі нездужання", - підкреслив Швець.

Якої їжі варто уникати в спекотні дні

За словами дієтолога, в літні дні варто обмежити:

об'ємні,

насичені жирами,

солені страви,

борошняні вироби,

солодощі.

"Перетравлення подібної їжі супроводжується значними термодинамічними ефектами, додатковим утворенням тепла. Що разом із зовнішніми впливами може негативно впливати на наше самопочуття, спричинювати втому і сонливість", - пояснив він.

Натомість, за словами експерта, слід перейти на легші страви помірного об’єму, які можна вживати частіше ніж три стандартні прийоми їжі у періоди, коли на дворі немає спеки.

Наприклад, замість стандартного обіду із двох страв (борщу, мʼяса з гарніром та салатом) краще спожити окремо легкий суп із салатом, а в інший прийом їжі - нежирне мʼясо з гарніром.

Крім того, Швець зауважив, що варто обмежити кількість випитих напоїв, що містять в собі кофеїн.

"Подібні напої, особливо енергетичні, можуть спричинювати більшу втрату рідини завдяки сечогінному ефекту. Водночас кількість кофеїну, яка міститься у порції кави або чаю, не спричиняє подібних ефектів", - розповів він.

Літня їжа має бути ще більш збалансованою, ніж в інші пори року. Вона повинна містити адекватну кількість калорій, небагато жиру, солі та цукру. М’ясні страви варто готувати з більш пісних частин без додаткового додавання жиру. Оброблені продукти - від снеків до цукерок - влітку мають бути значно обмежені.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття

Нездужання, особливо у супроводі таких небезпечних симптомів, як:

запаморочення,

значний підйом або зниження кров’яного тиску,

біль за грудниною,

виражене серцебиття,

порушення зору,

мовлення,

чутливості та рухів у кінцівках.

За словами лікаря, є підставою для невідкладного звернення за екстреною медичною допомогою.

Якщо ви відчуваєте, що погано толеруєте спеку і маєте навіть незначні негативні зміни у вашому стані - порадьтеся зі своїм сімейним лікарем щодо необхідних заходів для кращого самопочуття у дні з високою температурою повітря.

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