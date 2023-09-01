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Жара немного спадет, ожидается дождь: какой будет погода в первый день осени

Фото: в Украине немного спадет жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 1 сентября будет с дождями. Из-за осадков в некоторых областях немного спадет жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что сегодня днем в восточных, южных, части северных и центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На юге и в центре возможны град и шквальные порывы до 15-20 м/с.

На остальных теориях будет сухо, осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +21 +26 градусов. На юге и востоке до +32 градусов, а в Карпатах только до +18.

Ночью температура опустится до +14 +19, на юге до +23 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня местами облачно, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут около +25 градусов, а ночью +17 +19 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают, что в столице и Киевской области 1-3 сентября будет наблюдаться повышенная пожароопасность.

Адская жара в Украине

Напомним, в последние дни в Украине фиксируют аномальную жару. Кроме того, в большинстве областей наблюдается почти безветренная погода.

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни температура воздуха в Украине несколько спадет. Но уже на следующей неделе жара вернется.

Ранее в Министерстве здравоохранения объясняли, что нужно есть и пить во время жары.

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