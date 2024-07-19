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Спека тримається на сході та півдні: "Укренерго" назвало час максимальних відключень світла

Фото: Відключення світла будуть увесь день 19 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Спека ще тримається на сході та півдні Україні. До пізнього вечора будуть діяти три черги відключень світла в областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні, 19 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 09:00 до 23:00 діють три черги відключень, з 23:00 до 24:00 – дві черги", - йдеться в повідомленні.

Три черги відключень означають, що світла одночасно не буде у половини споживачів.

Відключення світла

Нагадаємо, останнім тижнями в Україні була спекотна погода. Температурні рекорди в Києві оновлювалися сім днів поспіль. Однак зараз спека поступово йде на спад.

Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів.

Кабінет міністрів оновив перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. До критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні.

Також Кабмін покращив алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.

Графіки та тривалість відключень

Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

За даними "Укренерго", умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.

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УкренергоВідключеня світла