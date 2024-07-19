Спека тримається на сході та півдні: "Укренерго" назвало час максимальних відключень світла

"Сьогодні, 19 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 09:00 до 23:00 діють три черги відключень, з 23:00 до 24:00 – дві черги", - йдеться в повідомленні.

Три черги відключень означають, що світла одночасно не буде у половини споживачів.

Відключення світла

Нагадаємо, останнім тижнями в Україні була спекотна погода. Температурні рекорди в Києві оновлювалися сім днів поспіль. Однак зараз спека поступово йде на спад.

Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів.

Кабінет міністрів оновив перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. До критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні.

Також Кабмін покращив алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.