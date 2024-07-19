Спека тримається на сході та півдні: "Укренерго" назвало час максимальних відключень світла

Спека ще тримається на сході та півдні Україні. До пізнього вечора будуть діяти три черги відключень світла в областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Сьогодні, 19 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 09:00 до 23:00 діють три черги відключень, з 23:00 до 24:00 – дві черги", - йдеться в повідомленні.
Три черги відключень означають, що світла одночасно не буде у половини споживачів.
Нагадаємо, останнім тижнями в Україні була спекотна погода. Температурні рекорди в Києві оновлювалися сім днів поспіль. Однак зараз спека поступово йде на спад.
Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів.
Кабінет міністрів оновив перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. До критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні.
Також Кабмін покращив алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.
Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.
За даними "Укренерго", умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.