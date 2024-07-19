RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара держится на востоке и юге: "Укрэнерго" назвало время максимальных отключений света

Фото: Отключения света будут весь день 19 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Жара еще держится на востоке и юге Украины. До позднего вечера будут действовать три очереди отключений света в областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня, 19 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 09:00 до 23:00 действуют три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 – две очереди", - говорится в сообщении.

Три очереди отключений означают, что света одновременно не будет у половины потребителей.

Отключения света

Напомним, в последние недели в Украине была жаркая погода. Температурные рекорды в Киеве обновлялись семь дней подряд. Однако сейчас жара постепенно идет на спад

Из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней.

Кабинет министров обновил перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. В критически важные входят объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжение и водоотвод, больницы.

Также Кабмин улучшил алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключения света.

Графики и продолжительность отключений

Напомним, потребители каждой области поделены на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

По данным "Укрэнерго", условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключения света