Жара держится на востоке и юге: "Укрэнерго" назвало время максимальных отключений света

"Сегодня, 19 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 09:00 до 23:00 действуют три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 – две очереди", - говорится в сообщении.

Три очереди отключений означают, что света одновременно не будет у половины потребителей.

Отключения света

Напомним, в последние недели в Украине была жаркая погода. Температурные рекорды в Киеве обновлялись семь дней подряд. Однако сейчас жара постепенно идет на спад

Из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней.

Кабинет министров обновил перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. В критически важные входят объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжение и водоотвод, больницы.

Также Кабмин улучшил алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключения света.