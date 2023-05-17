Спека та суха погода. Синоптик розповіла, де все ж задощить сьогодні

Середа в Україні передбачається теплою. максимально температура повітря підніметься до +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22...+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20...+23 градуси", - розповіла вона.

Синоптик зазначила, що південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий.

Як додала Діденко, дощі, місцями з грозами, ймовірні на Закарпатті та в прикарпатських областях. На решті території України переважатиме суха погода.

Погода у Києві

Сьогоднішній день обіцяє повернути тепло, яке тимчасово сховалося за хмарами та атмосферним фронтом.

"Температура повітря вдень очікується у столиці +24, +25 градусів. Дощ малоймовірний", - констатувала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики нещодавно дали прогноз на найближчий місяць.