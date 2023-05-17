ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спека та суха погода. Синоптик розповіла, де все ж задощить сьогодні

Новость на русском →
Україна, Середа 17 травня 2023 07:00
Спека та суха погода. Синоптик розповіла, де все ж задощить сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Середа в Україні передбачається теплою. максимально температура повітря підніметься до +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22...+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20...+23 градуси", - розповіла вона.

Синоптик зазначила, що південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий.

Як додала Діденко, дощі, місцями з грозами, ймовірні на Закарпатті та в прикарпатських областях. На решті території України переважатиме суха погода.

Погода у Києві

Сьогоднішній день обіцяє повернути тепло, яке тимчасово сховалося за хмарами та атмосферним фронтом.

"Температура повітря вдень очікується у столиці +24, +25 градусів. Дощ малоймовірний", - констатувала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики нещодавно дали прогноз на найближчий місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу