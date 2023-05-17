ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жара и сухая погода. Синоптик рассказала, где все же задождит сегодня

Новина українською →
Украина, Среда 17 мая 2023 07:00
Жара и сухая погода. Синоптик рассказала, где все же задождит сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Среда в Украине предполагается теплой. Максимально температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Максимальная температура воздуха в течение дня будет +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса", - рассказала она.

Синоптик отметила, что юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый.

Как добавила Диденко, дожди, местами с грозами, вероятны на Закарпатье и в прикарпатских областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

Сегодняшний день обещает вернуть тепло, временно скрывшееся за облаками и атмосферным фронтом.

"Температура воздуха днем ожидается в столице +24, +25 градусов. Дождь маловероятен", - констатировала она.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики недавно дали прогноз на ближайший месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 17 мая
Ситуация на фронте сегодня 17 мая
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса