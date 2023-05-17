Жара и сухая погода. Синоптик рассказала, где все же задождит сегодня
Среда в Украине предполагается теплой. Максимально температура воздуха поднимется до +26 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Максимальная температура воздуха в течение дня будет +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса", - рассказала она.
Синоптик отметила, что юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый.
Как добавила Диденко, дожди, местами с грозами, вероятны на Закарпатье и в прикарпатских областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве
Сегодняшний день обещает вернуть тепло, временно скрывшееся за облаками и атмосферным фронтом.
"Температура воздуха днем ожидается в столице +24, +25 градусов. Дождь маловероятен", - констатировала она.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики недавно дали прогноз на ближайший месяц.
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