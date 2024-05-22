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Спека та опади. Синоптик розповіла, у яких областях чекати на дощі сьогодні

Україна, Середа 22 травня 2024 07:00
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Спека та опади. Синоптик розповіла, у яких областях чекати на дощі сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 22 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 травня, в Україні ймовірні дощі. В той же час термометри покажуть спеку, до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогодні, та й до кінця тижня, денна температура повітря становитиме +22...+28 градусів. Дощі", - розповіла вона.

Зокрема, за даними синоптика, найближчим часом найбільша ймовірність - Закарпаття, прикарпатські області, місцями Волинь, Рівненщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина.

"На решті території України 22 травня без істотних опадів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві в середу буде тепла погода, максимально до +24...+26 градусів.

"Дощі малоймовірні, проте хмарність "хвоста" атмосферного фронту прикриватиме сонце, щоб не так напікало з незвички ще весняної", - попередила синоптик.

Як додала Діденко, перший якийсь відчутніший дощ пройде в столиці в п'ятницю.

Важливий нюанс та погода найближчими днями

Також Діденко назвала синоптичний нюанс сьогоднішнього дня.

Так, у західних областях очікується сильний вітер південно-східного походження, можливі пориви до 15-20 м/с. Загалом - помірний.

Детальніше про погоду в Україні на робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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