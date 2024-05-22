Жара и осадки. Синоптик рассказала, в каких областях ждать дожди сегодня
Сегодня, 22 мая, в Украине возможны дожди. В то же время термометры покажут жару, до +28 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Сегодня, и до конца недели, дневная температура воздуха будет составлять +22...+28 градусов. Дожди", - рассказала она.
В частности, по данным синоптика, в ближайшее время наибольшая вероятность - Закарпатье, области Прикарпатья, местами Волынь, Ровенщина, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина.
"На остальной территории Украины 22 мая без существенных осадков", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве в среду будет теплая погода, максимально до +24...+26 градусов.
"Дожди маловероятны, однако облачность "хвоста" атмосферного фронта будет прикрывать солнце, чтобы не так напекало с непривычки еще весенней", - предупредила синоптик.
Как добавила Диденко, первый какой-нибудь ощутимый дождь пройдет в столице в пятницу.
Важный нюанс и погода в ближайшие дни
Также Диденко назвала синоптический нюанс сегодняшнего дня.
Так, в западных областях ожидается сильный ветер юго-восточного происхождения, возможны порывы до 15-20 м/с. В общем – умеренный.
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