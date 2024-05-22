Жара и осадки. Синоптик рассказала, в каких областях ждать дожди сегодня

Сегодня, 22 мая, в Украине возможны дожди. В то же время термометры покажут жару, до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Сегодня, и до конца недели, дневная температура воздуха будет составлять +22...+28 градусов. Дожди", - рассказала она.

В частности, по данным синоптика, в ближайшее время наибольшая вероятность - Закарпатье, области Прикарпатья, местами Волынь, Ровенщина, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина.

"На остальной территории Украины 22 мая без существенных осадков", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в среду будет теплая погода, максимально до +24...+26 градусов.

"Дожди маловероятны, однако облачность "хвоста" атмосферного фронта будет прикрывать солнце, чтобы не так напекало с непривычки еще весенней", - предупредила синоптик.

Как добавила Диденко, первый какой-нибудь ощутимый дождь пройдет в столице в пятницу.

Важный нюанс и погода в ближайшие дни

Также Диденко назвала синоптический нюанс сегодняшнего дня.

Так, в западных областях ожидается сильный ветер юго-восточного происхождения, возможны порывы до 15-20 м/с. В общем – умеренный.

Детальнее о погоде в Украине на рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.