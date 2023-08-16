Спека та місцями короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

У середу, 16 серпня, в Україні знову очікується спекотна погода. Проте у деяких областях можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У середу в Україні прогнозують невелику хмарність.

Синоптики повідомляють, що здебільшого по країні опади не очікуються. Тільки на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі очікується на рівні 15-20°, у південній частині до 23°. Вдень повітря прогріється до 27-32°. В Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Києві

У Києві та області прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Температура у столиці вночі 18-20°, вдень 30-32°. По області вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прогноз погоди на тиждень

Цей тиждень в Україні буде спекотним. Температура повітря вдень становитиме +26 +33 градуси. Проте у деяких областях місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

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