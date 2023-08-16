ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спека та місцями короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Середа 16 серпня 2023 07:00
Спека та місцями короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 16 серпня, в Україні знову очікується спекотна погода. Проте у деяких областях можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У середу в Україні прогнозують невелику хмарність.

Синоптики повідомляють, що здебільшого по країні опади не очікуються. Тільки на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі очікується на рівні 15-20°, у південній частині до 23°. Вдень повітря прогріється до 27-32°. В Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Спека та місцями короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У Києві та області прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Температура у столиці вночі 18-20°, вдень 30-32°. По області вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Спека та місцями короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди на тиждень

Цей тиждень в Україні буде спекотним. Температура повітря вдень становитиме +26 +33 градуси. Проте у деяких областях місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода
NEWS
У Столтенберга запропонували Україні відмовитися від територій. МЗС назвало це неприйнятним
У Столтенберга запропонували Україні відмовитися від територій. МЗС назвало це неприйнятним
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза