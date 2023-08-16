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Жара и местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Среда 16 августа 2023 07:00
Жара и местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 16 августа, в Украине снова ожидается жаркая погода. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В среду в Украине прогнозируют небольшую облачность.

Синоптики сообщают, что в основном по стране осадки не ожидаются. Только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью ожидается на уровне 15-20°, в южной части до 23°. Днем воздух прогреется до 27-32°. В Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Жара и местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Температура в столице ночью 18-20°, днем 30-32°. По области ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Жара и местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на неделю

Эта неделя в Украине будет жаркой. Температура воздуха днем составит +26+33 градуса. Однако в некоторых областях местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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