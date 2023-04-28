"Спека" та грози. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні

"На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце", - розповіла вона.

За словами синоптика, температура повітря трохи "схаменеться і вирівняється" до помірних +12....+15 градусів.

"У східних областях вона становитиме впродовж дня чудові +17...+22 градуси", - додала Діденко, зазначивши, що вітер буде рвучким, сильним, хіба що на заході більш сумирний, невеликий.

Погода у Києві

У столиці в п'ятницю буде сухо, навіть пробиватиметься сонце, потепліє вдень до +12,+13 градусів.

"У столиці та околицях 29-30 квітня, особливо при проясненнях, вночі є ймовірність заморозків!" - попередила вона.

Як повідомлялось, у четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжувала вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.