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"Спека" та грози. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 квітня, після нічних заморозків у західних областях, дощі пройдуть у східній частині, місцями з грозами, а також у Полтавській області, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонської області та в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце", - розповіла вона.

За словами синоптика, температура повітря трохи "схаменеться і вирівняється" до помірних +12....+15 градусів.

"У східних областях вона становитиме впродовж дня чудові +17...+22 градуси", - додала Діденко, зазначивши, що вітер буде рвучким, сильним, хіба що на заході більш сумирний, невеликий.

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У столиці в п'ятницю буде сухо, навіть пробиватиметься сонце, потепліє вдень до +12,+13 градусів.

"У столиці та околицях 29-30 квітня, особливо при проясненнях, вночі є ймовірність заморозків!" - попередила вона.

Як повідомлялось, у четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжувала вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.

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