"Жара" и грозы. Синоптик дала прогноз в Украине на сегодня

Сегодня, 28 апреля, после ночных заморозков в западных областях, дожди пройдут в восточной части, местами с грозами, а также в Полтавской области, в районах и вокруг Днепра, в Запорожской области, Херсонской области и в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"На остальной территории Украины осадки маловероятны, появится солнце", - рассказала она.
По словам синоптика, температура воздуха немного "опомнится и выровняется" до умеренных +12...+15 градусов.
"В восточных областях она будет составлять в течение дня отличные +17...+22 градуса", - добавила Диденко, отметив, что ветер будет порывистым, сильным, разве что на западе более смирный, небольшой.
Погода в Киеве
В столице в пятницу будет сухо, даже будет пробиваться солнце, потеплеет днем до +12, +13 градусов.
"В столице и окрестностях 29-30 апреля, особенно при прояснениях, ночью есть вероятность заморозков!" - предупредила она.
Как сообщалось, в четверг, 27 апреля, в Карпатах продолжала бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.
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