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Спека та грози: де сьогодні в Україні чекати дощів

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Україна, Середа 31 травня 2023 07:00
Спека та грози: де сьогодні в Україні чекати дощів Фото: сьогодні деякі області накриє грозовий дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 31 травня, буде теплою, але місцями вологою. У деяких областях очікують грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі пройдуть на сході та у південно-східній частині, а також на Прикарпатті та Закарпатті. Місцями можливі грози.

На решті території без опадів. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +20 +25 градусів, а вночі +10 +15 градусів. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях вдень температура буде +17 +22 градуси.

Спека та грози: де сьогодні в Україні чекати дощів

Погода у Києві

Сьогодні у столиці мінлива хмарність, але дощів не передбачається. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря буде вдень у межах +22 +24 градуси, а вночі +13 +15 градусів.

Спека та грози: де сьогодні в Україні чекати дощів

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.

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