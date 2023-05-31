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Жара и грозы: где сегодня в Украине ждать дождей

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Украина, Среда 31 мая 2023 07:00
Жара и грозы: где сегодня в Украине ждать дождей Фото: сегодня некоторые области накроет грозовой дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 31 мая, будет теплой, но местами влажной. В некоторых областях ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, кратковременные дожди пройдут на востоке и в юго-восточной части, а также на Прикарпатье и Закарпатье. Местами возможны грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в среднем +20 +25 градусов, а ночью +10 +15 градусов. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях днем температура будет +17 +22 градуса.

Жара и грозы: где сегодня в Украине ждать дождей

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет днем в пределах +22 +24 градуса, а ночью +13 +15 градусов.

Жара и грозы: где сегодня в Украине ждать дождей

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.

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