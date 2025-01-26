Квітень у січні. Синоптики дали прогноз на останні дні другого місяця зими
Останні дні січня будуть "спекотними", як для кінця другого місяця зими. Причому рекордні "плюси" спостерігатимуться не тільки на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.
Понеділок-вівторок, 27-28 січня
У понеділок, 27 січня, в Україні буде тепло і сухо. По всій території України вийде сонце. Вночі буде плюсова температура практично скрізь, крім:
- Луганської;
- Донецької;
- Харківської.
У цих трьох областях вночі очікується в межах -1...+1 градусів. Рекордною температура вночі буде у Львівській, Тернопільській та Волинській областях, максимально до +6 градусів.
За даними "Укргідрометцентру", удень буде тепло. У західних областях погода буде такою ж теплою, як і в Криму та на Одещині, до +13 градусів. Мова про Чернівецьку, Львівську області, Закарпаття та Прикарпаття. У Києві буде без опадів, вночі до +2, вдень до +8 градусів.
Вівторок, 28 січня, стане днем-близнюком понеділка, 27 січня. У деяких областях температура буде навіть вищою, ніж днем раніше. Водночас нічні "мінуси" в трьох регіонах не підуть, але опадів також не очікується.
Середа-четвер, 29-30 січня
За словами синоптика Наталки Діденко, попри те, що прогнозовані +20 градусів дещо "з'їхали", подекуди в Україні 29 та 30 січня ймовірно до +12...+16 градусів.
"Що дуже нагадує квітень, а не січень. Це найбільше стосується західних областей, південної частини України та декотрих районів центральних областей", - зазначила вона.
Проте й на решті території України спостерігатиметься тепла погода.
Прогноз температури повітря на 29 січня в Україні (facebook.com/tala.didenko)
П'ятниця, 31 січня
У п'ятницю, 31 січня, більша частина України опиниться в зоні дощів. При цьому температура повітря не знизиться.
Навіть у "морозних" Донецькій, Луганській та Харківській областях вночі встановиться плюсова температура, а вдень - і поготів.
Удень у більшості областей температура коливатиметься в межах +9, +10 градусів, у деяких регіонах очікується +11, +12, а в Криму - до +14! У Києві вночі до +4, вдень - до +8, імовірний невеликий дощ.
Погода в Україні 31 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Україні в лютому 2025
У лютому 2025 року в Україні середня місячна температура повітря прогнозується в межах від -3...+2 градусів. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.
Таким чином, як кажуть синоптики, у лютому буде тепліше, ніж у січні та в грудні.
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