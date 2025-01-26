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Апрель в январе. Синоптики дали прогноз на последние дни второго месяца зимы

Украина, Воскресенье 26 января 2025 18:30
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Апрель в январе. Синоптики дали прогноз на последние дни второго месяца зимы Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на последние дни второго месяца зимы в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Последние дни января будет "жаркими", как для конца второго месяца зимы. Причем рекордные "плюсы" будут наблюдаться не только на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.

Понедельник-вторник, 27-28 января

В понедельник, 27 января, в Украине будет тепло и сухо. По всей территории Украины выйдет солнце. Ночью будет плюсовая температура практически везде, кроме:

  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Харьковской.

В этих трех областях ночью ожидается в пределах -1...+1 градусов. Рекордной температура ночью будет во Львовской, Тернопольской и Волынской областях, максимально до +6 градусов.

По данным "Укргідрометцентра", днем будет тепло. В западных областях погода будет такой же теплой, как и в Крыму и в Одесской области, до +13 градусов. Речь про Черновицкую, Львовскую области, Закарпатье и Прикарпатье. В Киеве будет без осадков, ночью до +2, днем до +8 градусов.

Вторник, 28 января, станем днем-близнецом понедельника, 27 января. В некоторых областях температура будет даже выше, чем днем ранее. При этом ночные "минусы" в трех регионах не уйдут, но осадков также не ожидается.

Погода в Украине 27-28 января в Украине (meteo.gov.ua)

Среда-четверг, 29-30 января

По словам синоптика Наталки Диденко, несмотря на то, что прогнозируемые +20 градусов несколько "съехали", местами в Украине 29 и 30 января вероятно до +12...+16 градусов.

"Что очень напоминает апрель, а не январь. Это больше касается западных областей, южной части Украины и некоторых районов центральных областей", - отметила она.

Однако и на остальной территории Украины будет наблюдаться теплая погода.

Апрель в январе. Синоптики дали прогноз на последние дни второго месяца зимы
Прогноз температуры воздуха на 29 января в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Пятница, 31 января

В пятницу, 31 января, большая часть Украины окажется в зоне дождей. При этом температура воздуха не снизится.

Даже в "морозных" Донецкой, Луганской и Харьковской областях ночью установится плюсовая температура, а днем - и подавно.

Днем в большинстве областей температура будет колебаться в пределах +9, +10 градусов, в некоторых регионах ожидается +11, +12, а в Крыму - до +14! В Киеве ночью до +4, днем - до +8, вероятен небольшой дождь.

Апрель в январе. Синоптики дали прогноз на последние дни второго месяца зимыПогода в Украине 31 января (meteo.gov.ua)

Погода в Украине в феврале 2025

В феврале 2025 года в Украине средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах от -3...+2 градусов. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Таким образом, как говорят синоптики, в феврале будет теплее, чем в январе и в декабре.

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