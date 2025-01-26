Апрель в январе. Синоптики дали прогноз на последние дни второго месяца зимы
Последние дни января будет "жаркими", как для конца второго месяца зимы. Причем рекордные "плюсы" будут наблюдаться не только на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.
Понедельник-вторник, 27-28 января
В понедельник, 27 января, в Украине будет тепло и сухо. По всей территории Украины выйдет солнце. Ночью будет плюсовая температура практически везде, кроме:
- Луганской;
- Донецкой;
- Харьковской.
В этих трех областях ночью ожидается в пределах -1...+1 градусов. Рекордной температура ночью будет во Львовской, Тернопольской и Волынской областях, максимально до +6 градусов.
По данным "Укргідрометцентра", днем будет тепло. В западных областях погода будет такой же теплой, как и в Крыму и в Одесской области, до +13 градусов. Речь про Черновицкую, Львовскую области, Закарпатье и Прикарпатье. В Киеве будет без осадков, ночью до +2, днем до +8 градусов.
Вторник, 28 января, станем днем-близнецом понедельника, 27 января. В некоторых областях температура будет даже выше, чем днем ранее. При этом ночные "минусы" в трех регионах не уйдут, но осадков также не ожидается.
Среда-четверг, 29-30 января
По словам синоптика Наталки Диденко, несмотря на то, что прогнозируемые +20 градусов несколько "съехали", местами в Украине 29 и 30 января вероятно до +12...+16 градусов.
"Что очень напоминает апрель, а не январь. Это больше касается западных областей, южной части Украины и некоторых районов центральных областей", - отметила она.
Однако и на остальной территории Украины будет наблюдаться теплая погода.
Прогноз температуры воздуха на 29 января в Украине (facebook.com/tala.didenko)
Пятница, 31 января
В пятницу, 31 января, большая часть Украины окажется в зоне дождей. При этом температура воздуха не снизится.
Даже в "морозных" Донецкой, Луганской и Харьковской областях ночью установится плюсовая температура, а днем - и подавно.
Днем в большинстве областей температура будет колебаться в пределах +9, +10 градусов, в некоторых регионах ожидается +11, +12, а в Крыму - до +14! В Киеве ночью до +4, днем - до +8, вероятен небольшой дождь.
Погода в Украине 31 января (meteo.gov.ua)
Погода в Украине в феврале 2025
В феврале 2025 года в Украине средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах от -3...+2 градусов. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.
Таким образом, как говорят синоптики, в феврале будет теплее, чем в январе и в декабре.
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