Спека ще тримається, але ночі стають прохолоднішими: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 19 серпня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Вдень ще зберігатиметься спека до +29 градусів, проте ночі стають відчутно прохолоднішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, по всій території України очікується невелика хмарність без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме +8…+13 градусів. У південних областях вночі тепліше - +14…+19 градусів. Вдень у більшості регіонів +20…+25 градусів, на півдні - до +29 градусів.
У столиці та області сьогодні буде невелика хмарність без опадів.
У Києві температура вночі становитиме +11…+13 градусів, вдень +22…+24 градусів.
По області - вночі +8…+13 градусів, вдень +20…+25 градусів.
Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.
Нагадаємо, синоптики вже озвучили прогноз на найближчі дні, і він обіцяє чимало сюрпризів. Цього тижня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, однак не всюди буде спокійно - місцями очікуються дощі. А ще в окремих регіонах спека сягне до +33 градусів.
