Жара еще держится, но ночи становятся прохладнее: что будет с погодой сегодня

Сегодня, 19 августа, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Днем еще будет сохраняться жара до +29 градусов, однако ночи становятся ощутимо прохладнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит +8...+13 градусов. В южных областях ночью теплее - +14...+19 градусов. Днем в большинстве регионов +20...+25 градусов, на юге - до +29 градусов.
В столице и области сегодня будет небольшая облачность без осадков.
В Киеве температура ночью составит +11...+13 градусов, днем +22...+24 градусов.
По области - ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Напомним, синоптики уже озвучили прогноз на ближайшие дни, и он обещает немало сюрпризов. На этой неделе в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода, однако не везде будет спокойно - местами ожидаются дожди. А еще в отдельных регионах жара достигнет +33 градусов.
