Жара еще держится, но ночи становятся прохладнее: что будет с погодой сегодня

Напомним, синоптики уже озвучили прогноз на ближайшие дни, и он обещает немало сюрпризов. На этой неделе в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода, однако не везде будет спокойно - местами ожидаются дожди. А еще в отдельных регионах жара достигнет +33 градусов.

Что ждет украинцев в 2025 году: каким будет урожай зерна, сохранится ли картофель и овощи для традиционного "борщевого набора", а также какие сюрпризы подготовят цены на кукурузу и масличные культуры - узнавайте в материале РБК-Украина.