Спека продовжує спадати, а захід накриють дощі: прогноз погоди в Україні на завтра

У пʼятницю, 26 липня, в Україні очікується температурний контраст. Так, на заході прогнозується від +20 градусів, а на півдні і сході - до +32 градусів.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За прогнозом синоптика, 26 липня у західних областях прогнозується +20 +26 градусів. На півночі очікується +26 +30 градусів.

На сході буде +29 +32 градуси. У центрі температура становитиме +26 +31 градус. На півдні передбачається +29+32 градуси.

Дощі з грозами пройдуть у західній частині України, а до вечора досягнуть Житомирської, Вінницької, Одеської та Київської областей. На решті території буде сухо та сонячно.

Погода у Києві

У Києві 26 липня очікується помірна спека, +27 +29 градусів, місцями до +30 градусів. Дощ можливий ввечері в п'ятницю.

У суботу та неділю в Україні буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме +28 +33 градуси, а у неділю на півдні +33 +36 градусів.