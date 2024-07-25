Жара продолжает спадать, а запад накроют дожди: прогноз погоды в Украине на завтра

В пятницу, 26 июля, в Украине ожидается температурный контраст. Так, на западе прогнозируется от +20 градусов, а на юге и востоке - до +32 градусов.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, 26 июля в западных областях прогнозируется +20 +26 градусов. На севере ожидается +26 +30 градусов.

На востоке будет +29 +32 градуса. В центре температура составит +26 +31 градус. На юге предполагается +29+32 градуса.

Дожди с грозами пройдут в западной части Украины, а к вечеру достигнут Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областей. На остальной территории будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве

В Киеве 26 июля ожидается умеренная жара, +27 +29 градусов, местами до +30 градусов. Дождь возможен вечером в пятницу.

В субботу и воскресенье в Украине будет сухо и жарко. Температура воздуха составит +28 +33 градуса, а в воскресенье на юге +33 +36 градусов.