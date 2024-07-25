ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жара продолжает спадать, а запад накроют дожди: прогноз погоды в Украине на завтра

Четверг 25 июля 2024 12:17
UA EN RU
Жара продолжает спадать, а запад накроют дожди: прогноз погоды в Украине на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 26 июля, в Украине ожидается температурный контраст. Так, на западе прогнозируется от +20 градусов, а на юге и востоке - до +32 градусов.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, 26 июля в западных областях прогнозируется +20 +26 градусов. На севере ожидается +26 +30 градусов.

На востоке будет +29 +32 градуса. В центре температура составит +26 +31 градус. На юге предполагается +29+32 градуса.

Дожди с грозами пройдут в западной части Украины, а к вечеру достигнут Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областей. На остальной территории будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве

В Киеве 26 июля ожидается умеренная жара, +27 +29 градусов, местами до +30 градусов. Дождь возможен вечером в пятницу.

В субботу и воскресенье в Украине будет сухо и жарко. Температура воздуха составит +28 +33 градуса, а в воскресенье на юге +33 +36 градусов.

Подробный прогноз на текущую неделю в Украине – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода на день
NEWS
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны