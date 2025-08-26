UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Спека повертається в Україну: синоптик показала карту погоди

Фото: до України повертається спека (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україну повертається літня спека. Вже завтра, 27 серпня, в окремих регіонах температура повітря підніметься до +27 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За прогнозом синоптика,  завтра, 27 серпня, очікується переважно суха та сонячна погода. Температура вдень коливатиметься в межах +22+27 градусів, на півночі країни трохи свіжіше - +19+22 градуси.

Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде невеликий дощ. 

Погода у Києві

У столиці в середу також сухо, температура вдень досягне +22 градусів.

Погода до кінця тижня

Як зазначила Діденко, найближчими днями в Україні очікується подальше підвищення температури, і до кінця тижня місцями на півдні та в центрі повітря прогріється до спекотних значень. 

"Перед вами - карта прогнозу температури повітря на найближчу суботу. І вона каже, що Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи", - повідомила синоптик.

Як діяти під час сильної спеки

  • По можливості залишайтеся в приміщеннях із кондиціонером або вентилятором.

  • Уникайте прямого сонця, особливо між 11:00 і 16:00, коли температура найвища.

  • Одягайте легкий, світлий та вільний одяг з натуральних тканин.

  • Не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри.

  • Використовуйте сонцезахисний крем із високим SPF.

  • Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги.

  • Уникайте алкоголю, міцної кави та газованих напоїв, вони можуть зневоднювати.

  • Віддавайте перевагу легкій їжі: фрукти, овочі, салати.

  • Уникайте важкої та жирної їжі, яка підвищує температуру тіла.

  • Обмежте фізичні навантаження, особливо на вулиці у спеку.

  • Плануйте прогулянки на ранкові або вечірні години, коли температура нижча.

  • Вони найбільш вразливі до теплового удару, стежте, щоб вони були в прохолоді та пили достатньо води.

Ознаки перегріву та теплового удару

  • Головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, підвищене серцебиття.

  • При перших симптомах терміново йдіть у прохолодне місце, пийте воду, охолоджуйте тіло вологими рушниками.

  • У разі сильного теплового удару викликайте швидку допомогу.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксували найхолодніший день за довгий час.

А у Чернівецькій області вчора температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні