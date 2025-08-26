Спека повертається в Україну: синоптик показала карту погоди

Погода в Україні

За прогнозом синоптика, завтра, 27 серпня, очікується переважно суха та сонячна погода. Температура вдень коливатиметься в межах +22+27 градусів, на півночі країни трохи свіжіше - +19+22 градуси.

Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде невеликий дощ.

Погода у Києві

У столиці в середу також сухо, температура вдень досягне +22 градусів.

Погода до кінця тижня

Як зазначила Діденко, найближчими днями в Україні очікується подальше підвищення температури, і до кінця тижня місцями на півдні та в центрі повітря прогріється до спекотних значень.

"Перед вами - карта прогнозу температури повітря на найближчу суботу. І вона каже, що Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи", - повідомила синоптик.