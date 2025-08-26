RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Жара возвращается в Украину: синоптик показала карту погоды: синоптик показала карту погоды

Фото: в Украину возвращается жара (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украину возвращается летняя жара. Уже завтра, 27 августа, в отдельных регионах температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, завтра, 27 августа, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Температура днем будет колебаться в пределах +22+27 градусов, на севере страны немного свежее - +19+22 градуса.

Осадки маловероятны, лишь на Черниговщине местами пройдет небольшой дождь.

Погода в Киеве

В столице в среду также сухо, температура днем достигнет +22 градусов.

Погода до конца недели

Как отметила Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается дальнейшее повышение температуры, и до конца недели местами на юге и в центре воздух прогреется до жарких значений.

"Перед вами - карта прогноза температуры воздуха на ближайшую субботу. И она говорит, что Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы", - сообщила синоптик.

 

Как действовать во время сильной жары

  • По возможности оставайтесь в помещениях с кондиционером или вентилятором.

  • Избегайте прямого солнца, особенно между 11:00 и 16:00, когда температура самая высокая.

  • Надевайте легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей.

  • Не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках.

  • Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF.

  • Пейте много воды, даже если не чувствуете жажды.

  • Избегайте алкоголя, крепкого кофе и газированных напитков, они могут обезвоживать.

  • Отдавайте предпочтение легкой пище: фрукты, овощи, салаты.

  • Избегайте тяжелой и жирной пищи, которая повышает температуру тела.

  • Ограничьте физические нагрузки, особенно на улице в жару.

  • Планируйте прогулки на утренние или вечерние часы, когда температура ниже.

  • Они наиболее уязвимы к тепловому удару, следите, чтобы они были в прохладе и пили достаточно воды.

Признаки перегрева и теплового удара

  • Головная боль, головокружение, тошнота, слабость, повышенное сердцебиение.

  • При первых симптомах срочно идите в прохладное место, пейте воду, охлаждайте тело влажными полотенцами.

  • В случае сильного теплового удара вызывайте скорую помощь.

Напомним, сегодня в Киеве зафиксировали самый холодный день за долгое время.

А в Черновицкой области вчера температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине