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Спека повертається? Якою буде погода в Україні 15 липня

07:00 15.07.2026 Ср
2 хв
На українців очікують нові погодні сюрпризи
aimg Юлія Капітонова
Фото: Температура буде коливатися на рівні 14-28° (Getty Images)

Сьогодні в Україну повертається помірна спека. Попри це, подекуди знову пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та прогноз синоптикині Наталки Діденко.

Погода в Україні 15 липня

Протягом дня атмосферний тиск поступово зростатиме, однак у деяких регіонах ще можливі короткочасні опади.

"Вдень 15 липня на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни грози
I рівень небезпечності, жовтий", - попередили в Укргідрометцентрі.

Прохолодна погода відступатиме, а їй на зміну прийде комфортне літнє тепло.

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність. Уночі та вранці в Карпатах, а також у східних областях місцями можливий туман.

Вітер буде північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19 градусів;
  • вдень +23...+28 градусів.

За словами Наталки Діденко, до кінця тижня подекуди ще з'являться "тридцятки". Це означає, що в Україну повертається помірна спека.

Вона також попередила, що короткочасні дощі з грозами найближчої ночі можливі:

  • на заході;
  • на півдні;
  • у центрі.

"А ось вдень місцями локальні дощі пройдуть у східній частині, в Карпатах, на Вінниччині та Черкащині. Решта території вдень належатиме сухій та теплій погоді", - прогнозує Діденко.

Фото: Українці знову зможуть насолодитися літнім теплом (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області 15 липня

Сьогодні у столиці та загалом у київському регіоні очікується мінлива хмарність.

В Укргідрометцентрі зазначили, що день мине без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в Києві:

  • вночі 17-19°;
  • вдень 26-28°.

Температура в Київській області:

  • вночі 14-19°;
  • вдень 23-28°.

Раніше РБК-Україна писало, що аномальна спека в Європі обірвала життя близько 10 тисяч людей.

Також стало відомо, що червень 2026 року став найспекотнішим у Західній Європі за всю історію спостережень.

Попри фатальні наслідки, міністр енергетики США Кріс Райт іронічно прокоментував реакцію європейських країн на останні події.

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