Спека повертається? Якою буде погода в Україні 15 липня

Погода в Україні 15 липня

Протягом дня атмосферний тиск поступово зростатиме, однак у деяких регіонах ще можливі короткочасні опади.

"Вдень 15 липня на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни грози

I рівень небезпечності, жовтий", - попередили в Укргідрометцентрі.

Прохолодна погода відступатиме, а їй на зміну прийде комфортне літнє тепло.

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність. Уночі та вранці в Карпатах, а також у східних областях місцями можливий туман.

Вітер буде північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +14...+19 градусів;

вдень +23...+28 градусів.

За словами Наталки Діденко, до кінця тижня подекуди ще з'являться "тридцятки". Це означає, що в Україну повертається помірна спека.

Вона також попередила, що короткочасні дощі з грозами найближчої ночі можливі:

на заході;

на півдні;

у центрі.

"А ось вдень місцями локальні дощі пройдуть у східній частині, в Карпатах, на Вінниччині та Черкащині. Решта території вдень належатиме сухій та теплій погоді", - прогнозує Діденко.

Фото: Українці знову зможуть насолодитися літнім теплом (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області 15 липня

Сьогодні у столиці та загалом у київському регіоні очікується мінлива хмарність.

В Укргідрометцентрі зазначили, що день мине без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в Києві:

вночі 17-19°;

вдень 26-28°.

Температура в Київській області: