Спека повернеться в Україну на вихідні: де буде до +35

В Україну повертається літня спека. Уже в суботу та неділю температура підніметься до +35 градусів, а в південних і східних регіонах спека затримається і наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко в Telegram.
У суботу, 16 серпня, під впливом антициклону по всій країні буде тепло і сонячно. Удень очікується +25...+29 градусів, а на Закарпатті та на півдні - до +30...+32.
У неділю, 17 серпня, на заході та півночі температура трохи знизиться до +22...+26 градусів через проходження атмосферного фронту. Він же принесе в ці регіони локальні дощі. На півдні, сході та в більшості центральних областей спека посилиться - до +30...+35 градусів, без опадів.
У столиці 16-17 серпня опадів не очікується. Погода буде сонячною і комфортною: +25...+27 градусів. У понеділок температура знизиться до +22, але дощі малоймовірні.
У понеділок, 18 серпня, спека збережеться на півдні та південному сході - до +30...+35 градусів. На решті території температура буде комфортною, в межах +20...+24.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що травень 2025 року став другим за теплом місяцем у світовій історії спостережень, але в Україні він виявився прохолодним, подекуди із заморозками на поверхні ґрунту.
У липні ж погода завдала серйозного удару по врожаю - збиральна кампанія сповільнилася, а частина посівів почала гинути.
