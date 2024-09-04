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Спека "острівцями" та дощі з грозами. Синоптик назвала регіони

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 5 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сильна спека завтра, 5 вересня, встановиться в Україні "острівцями". Також на півдні можливі дощі із грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"5 вересня в Україні буде тепло, до помірної спеки, протягом дня +24...+29 градусів, острівцями до +30 градусів", - розповіла вона.

Вночі, за даними синоптика, буде явно свіжіше, +14...+19 градусів.

"Дощів завтра у більшості областей не очікується, проте у південній частині України пройдуть місцями короткочасні дощі, навіть із грозами.  Східний вітер передбачається рвучким, часом навіть сильним", - додала Діденко

У Києві в четвер буде вітряно, тепло, до +28, +29 градусів та сухо.

Погода в Україні на початку вересня

Синоптики попереджали, що початок вересня, враховуючи спеку в серпні, також буде досить теплим аж до +35...+36 градусів. Як доказ цього, 3 вересня став найтеплішим днем ​​у Києві за всю історію спостережень.

Водночас, синоптики попереджали, що надовго спека у вересні не затримається і незабаром в Україну прийде похолодання. Зазначимо, що серпень 2024 року відзначився рядом температурних рекордів і увійшов до кількох кліматологічних рейтингів.

Детальніше про погоду до кінця поточного робочого тижня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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