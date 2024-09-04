Спека "острівцями" та дощі з грозами. Синоптик назвала регіони

Погода в Україні на початку вересня

Синоптики попереджали, що початок вересня, враховуючи спеку в серпні, також буде досить теплим аж до +35...+36 градусів. Як доказ цього, 3 вересня став найтеплішим днем ​​у Києві за всю історію спостережень.

Водночас, синоптики попереджали, що надовго спека у вересні не затримається і незабаром в Україну прийде похолодання. Зазначимо, що серпень 2024 року відзначився рядом температурних рекордів і увійшов до кількох кліматологічних рейтингів.

Детальніше про погоду до кінця поточного робочого тижня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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