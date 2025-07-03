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Спека наступає. Де в Києві можна безпечно відпочити біля води

Де в Києві можна безпечно купатись (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Офіційно цьогоріч пляжний сезон у Києві не відкривали, втім спеціальні служби постійно моніторять якість води й безпечність її для купання. Тож кияни все-таки мають можливість відпочити біля водойм.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.

Безпечні для купання пляжі Києва

Водойми моніторять щотижня. Станом на 27 червня, для відпочинку у Києві безпечні 10 пляжів та два - в області.

На яких столичних пляжах можна купатися:

  • "Передмістна слобідка";
  • "Центральний";
  •  "Венеція";
  •  "Веселка";
  •  "Дитячий;
  •  ;Золотий;
  •  "Молодіжний";
  • "Тельбін";
  •  "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії;
  • "Острів Оболонь".

Безпечні пляжі в області:

  • міський пляж "Центральний" у Білій Церкві;
  • дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району.

Моніторинг водойм проводять щотижня (фото: Getty Images)

Правила безпеки на воді

Під час відпочинку на воді варто пам'ятати про базові правила безпеки:

  • купатися можна лише в спеціально відведених та обладнаних місцях;
  • купатися дозволяється в безвітряну погоду при швидкості вітру до 10м/сек, температурі води - не нижче +18 градусів, повітря - не нижче +24 градусів;
  • заходити у воду слід повільно, щоб тіло змогло поступово звикнути до різниці температур повітря та води;
  • рекомендується перебувати у воді не довше 15 хвилин;
  • після купання краще уникати сонячних ванн і відпочити в тіні;
  • не варто купатися наодинці біля крутих, стрімких берегів або там, де берег густо заріс рослинністю;
  • перед тим, як стрибати у воду, обов’язково перевірте безпеку дна і достатню глибину водойми;
  • пірнати слід лише у місцях із прозорою водою, рівним дном і достатньою глибиною;
  • під час купання уникайте різких рухів, не тримайте м’язи у постійному напруженні, дихайте рівномірно, не перевтомлюйтеся і не беріть участь у великих запливах без консультації лікаря та належної підготовки.

Читайте також повний список, де можна безпечно купатися в Україні.

Раніше ми писали про 7 найкращих місць в Україні для відпочинку біля води.

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