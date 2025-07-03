Спека наступає. Де в Києві можна безпечно відпочити біля води

Безпечні для купання пляжі Києва

Водойми моніторять щотижня. Станом на 27 червня, для відпочинку у Києві безпечні 10 пляжів та два - в області.

На яких столичних пляжах можна купатися:

"Передмістна слобідка";

"Центральний";

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий;

;Золотий;

"Молодіжний";

"Тельбін";

"Пуща-Водиця" на 5-7 лінії;

"Острів Оболонь".

Безпечні пляжі в області:

міський пляж "Центральний" у Білій Церкві;

дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району.

Моніторинг водойм проводять щотижня (фото: Getty Images)

Правила безпеки на воді

Під час відпочинку на воді варто пам'ятати про базові правила безпеки: