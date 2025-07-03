Спека наступає. Де в Києві можна безпечно відпочити біля води

Офіційно цьогоріч пляжний сезон у Києві не відкривали, втім спеціальні служби постійно моніторять якість води й безпечність її для купання. Тож кияни все-таки мають можливість відпочити біля водойм.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Водойми моніторять щотижня. Станом на 27 червня, для відпочинку у Києві безпечні 10 пляжів та два - в області.
На яких столичних пляжах можна купатися:
Безпечні пляжі в області:
Під час відпочинку на воді варто пам'ятати про базові правила безпеки:
Читайте також повний список, де можна безпечно купатися в Україні.
Раніше ми писали про 7 найкращих місць в Україні для відпочинку біля води.
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