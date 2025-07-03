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Жара наступает. Где в Киеве можно безопасно отдохнуть возле воды

Где в Киеве можно безопасно купаться (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Официально в этом году пляжный сезон в Киеве не открывали, но специальные службы постоянно мониторят качество воды и безопасность ее для купания. Поэтому киевляне все-таки имеют возможность отдохнуть возле водоемов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Безопасные для купания пляжи Киева

Водоемы мониторят еженедельно. По состоянию на 27 июня, для отдыха в Киеве безопасны 10 пляжей и два - в области.

На каких столичных пляжах можно купаться:

  • "Предместная слободка";
  • "Центральный";
  • "Венеция";
  • "Радуга";
  • "Детский;
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Тельбин";
  • "Пуща-Водица" на 5-7 линии;
  • "Остров Оболонь".

Безопасные пляжи в области:

  • городской пляж "Центральный" в Белой Церкви;
  • детский пляж "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района.

Мониторинг водоемов проводят еженедельно (фото: Getty Images)

Правила безопасности на воде

Во время отдыха на воде стоит помнить о базовых правилах безопасности:

  • купаться можно только в специально отведенных и оборудованных местах;
  • купаться разрешается в безветренную погоду при скорости ветра до 10м/сек, температуре воды - не ниже +18 градусов, воздуха - не ниже +24 градусов;
  • заходить в воду следует медленно, чтобы тело смогло постепенно привыкнуть к разнице температур воздуха и воды;
  • рекомендуется находиться в воде не дольше 15 минут;
  • после купания лучше избегать солнечных ванн и отдохнуть в тени;
  • не стоит купаться в одиночку возле крутых, обрывистых берегов или там, где берег густо зарос растительностью;
  • перед тем, как прыгать в воду, обязательно проверьте безопасность дна и достаточную глубину водоема;
  • нырять следует только в местах с прозрачной водой, ровным дном и достаточной глубиной;
  • во время купания избегайте резких движений, не держите мышцы в постоянном напряжении, дышите равномерно, не переутомляйтесь и не участвуйте в больших заплывах без консультации врача и надлежащей подготовки.

Читайте также полный список, где можно безопасно купаться в Украине.

Ранее мы писали про 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды.

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