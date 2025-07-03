Жара наступает. Где в Киеве можно безопасно отдохнуть возле воды

Официально в этом году пляжный сезон в Киеве не открывали, но специальные службы постоянно мониторят качество воды и безопасность ее для купания. Поэтому киевляне все-таки имеют возможность отдохнуть возле водоемов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Водоемы мониторят еженедельно. По состоянию на 27 июня, для отдыха в Киеве безопасны 10 пляжей и два - в области.
На каких столичных пляжах можно купаться:
Безопасные пляжи в области:
Во время отдыха на воде стоит помнить о базовых правилах безопасности:
Читайте также полный список, где можно безопасно купаться в Украине.
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