Спека у Франції зупинила три ядерних реактори, ще вісім працюють на пів сили, - Le Figaro

Через екстремальні температури у Франції зупинено три ядерні реактори. Причина - у необхідності обмежити шкоду для водних екосистем від нагрітої води, яку скидають атомні електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Le Figaro
Рішення ухвалила французька енергетична компанія EDF - через пікові температури, зафіксовані у неділю. Того ж дня 37 департаментів країни отримали червоний рівень небезпеки.
За даними видання, зупинені реактори розташовані поблизу річок. Йдеться про АЕС у Гольфеші на берегах Гаронни, у Бюже на річці Рона та АЕС Шуу на річці Маас.
Франція має 57 ядерних реакторів, які забезпечують приблизно 70% виробництва електроенергії в країні. Усі вони розташовані поблизу річки чи моря для полегшення охолодження.
Управління з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ASNR) встановлює для кожного об'єкта граничні значення температури води.
Тому будь-яка хвиля спеки автоматично призводить до скорочення виробництва електроенергії.
Хвиля спеки почалася у Франції 4 липня. А ще під час червневої історичної спеки EDF була змушена зупинити три реактори: першого - в Гольфеші на берегах Гаронни, потім - у Бюже на берегах Рони, та ще в Ножан-сюр-Сен.
Нагадаємо, минулого місяця в Європі стався абсолютний температурний рекорд - червень 2026 року став найтеплішим у Західній Європі за всю історію спостережень.
Середня температура регіону сягнула 20,74°C, що на понад 3°C перевищило норму 1991-2020 років.
Раніше повідомлялося, що спека у Франції за тиждень забрала близько 1000 життів - таку статистику фіксували, починаючи з 24 червня.