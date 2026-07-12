Спека у Франції зупинила три ядерних реактори, ще вісім працюють на пів сили, - Le Figaro

Рішення ухвалила французька енергетична компанія EDF - через пікові температури, зафіксовані у неділю. Того ж дня 37 департаментів країни отримали червоний рівень небезпеки.

За даними видання, зупинені реактори розташовані поблизу річок. Йдеться про АЕС у Гольфеші на берегах Гаронни, у Бюже на річці Рона та АЕС Шуу на річці Маас.

Франція має 57 ядерних реакторів, які забезпечують приблизно 70% виробництва електроенергії в країні. Усі вони розташовані поблизу річки чи моря для полегшення охолодження.

Управління з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ASNR) встановлює для кожного об'єкта граничні значення температури води.

Тому будь-яка хвиля спеки автоматично призводить до скорочення виробництва електроенергії.

Хвиля спеки почалася у Франції 4 липня. А ще під час червневої історичної спеки EDF була змушена зупинити три реактори: першого - в Гольфеші на берегах Гаронни, потім - у Бюже на берегах Рони, та ще в Ножан-сюр-Сен.