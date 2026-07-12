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Жара во Франции остановила три ядерных реактора, еще восемь работают в полсилы, - Le Figaro

21:48 12.07.2026 Вс
2 мин
70% энергетики Франции зависят от температуры рек
aimg Валерия Абабина
Фото: Жара во Франции остановила три ядерных реактора (Getty Images)

Из-за экстремальных температур во Франции остановлены три ядерных реактора. Причина – в необходимости ограничить вред для водных экосистем от нагретой воды, сбрасываемой атомными электростанциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Решение приняла французская энергетическая компания EDF – из-за пиковых температур, зафиксированных в воскресенье. В этот же день 37 департаментов страны получили красный уровень опасности.

По данным издания, остановленные реакторы расположены вблизи рек. Речь идет об АЭС в Гольфеше на берегах Гаронны, в Бюже на реке Рона и АЭС Шуу на реке Маас.

Франции имеет 57 ядерных реакторов, которые обеспечивают около 70% производства электроэнергии в стране. Все они расположены вблизи реки или моря для облегчения охлаждения.

Управление по ядерной и радиационной защите (ASNR) устанавливает для каждого объекта предельные значения температуры воды.

Поэтому любая волна жары автоматически приводит к сокращению производства электроэнергии.

Волна жары началась во Франции 4 июля. А еще во время июньской исторической жары EDF была вынуждена остановить три реактора: первый - в Гольфеше на берегах Гаронны, затем - в Бюже на берегах Роны, да еще в Ножан-сюр-Сен.

Напомним, в прошлом месяце в Европе произошел абсолютный температурный рекорд – июнь 2026 года стал самым теплым в Западной Европе за всю историю наблюдений.

Средняя температура региона достигла 20,74°C, что более чем на 3°C превысило норму 1991-2020 годов.

Ранее сообщалось, что жара во Франции за неделю унесла около 1000 жизней – такую статистику фиксировали, начиная с 24 июня.

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