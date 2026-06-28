Спека у Франції вбила близько 1000 людей за тиждень, - Politico

Французьке агентство охорони здоров'я опублікувало попередню статистику в неділю. За його даними, найбільше додаткових смертей зафіксували в регіонах, де останніми днями діяв червоний рівень небезпеки - найвищий ступінь загрози через спеку.

"З 24 червня було зареєстровано приблизно на 1000 додаткових смертей порівняно із смертями, зареєстрованими в попередні місяці", - йдеться у заяві агентства.

У відомстві наголосили, що зростання смертності спостерігається у всіх вікових групах, проте 85% зареєстрованих смертей стосуються людей віком 65 років і старше.

Агентство підкреслило, що дані попередні і недооцінюють загальну кількість загиблих.

У неділю більша частина території Франції вийшла з-під загрози після понад тижня екстремальної спеки, що включала кілька рекордних денних і нічних показників температури. Висока температура зараз зміщується на схід Європи.

За оцінками вчених, нинішня хвиля спеки стала найсильнішою в історії Західної Європи.

Дослідники зазначають, що подібне явище не могло б статися без впливу людини на клімат через спалювання викопного палива. Паралельно іспанські дослідники пов'язують зі спекою понад 210 смертельних випадків у країні, і ця цифра, за прогнозами, ще зросте.

У Франції протягом вихідних скасували або перенесли низку масових заходів, серед них фестиваль Pride та музичний фестиваль Solidays. Це зробили, щоб не перевантажувати лікарні, які вже близькі до межі можливостей, особливо в Паризькому регіоні.

Спека спричинила закриття частини шкіл і порушила роботу громадського транспорту. Тема стала предметом політичних дебатів менш ніж за рік до президентських виборів. У країні обговорюють непідготовленість держави до екстремальних хвиль спеки, які, за прогнозами кліматологів, ставатимуть інтенсивнішими, частішими і тривалішими.