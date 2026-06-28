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Жара во Франции убила около 1000 человек за неделю, - Politico

15:48 28.06.2026 Вс
2 мин
Больше всего жертв в одной возрастной группе
aimg Валерия Абабина
Фото: Аномальная жара во Франции унесла около 1000 жизней (Getty Images)

Франция на фоне рекордной волны жары с 24 июня зафиксировала примерно на тысячу больше смертей, чем обычно в предыдущие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Французское агентство здравоохранения опубликовало предварительную статистику в воскресенье. По его данным, больше дополнительных смертей зафиксировали в регионах, где в последние дни действовал красный уровень опасности - самая высокая степень угрозы из-за жары.

"С 24 июня было зарегистрировано примерно на 1000 дополнительных смертей по сравнению со смертями, зарегистрированными в предыдущие месяцы", – говорится в заявлении агентства.

В ведомстве подчеркнули, что рост смертности наблюдается во всех возрастных группах, однако 85% зарегистрированных смертей относятся к людям в возрасте 65 лет и старше.

Агентство подчеркнуло, что данные предварительные и недооценивают общее число погибших.

В воскресенье большая часть территории Франции вышла из-под угрозы после более чем недели экстремальной жары, включавшей несколько рекордных дневных и ночных показателей температуры. Высокая температура сейчас смещается к востоку Европы.

По оценкам ученых, нынешняя волна жары стала сильнейшей в истории Западной Европы.

Исследователи отмечают, что подобное явление не могло произойти без влияния человека на климат из-за сжигания ископаемого топлива. Параллельно испанские исследователи связывают с жарой более 210 смертельных случаев в стране, и эта цифра, по прогнозам, еще вырастет.

Во Франции в течение выходных отменили или перенесли ряд массовых мероприятий, в том числе фестиваль Pride и музыкальный фестиваль Solidays. Это сделали, чтобы не перегружать больницы, уже близкие к пределу возможностей, особенно в Парижском регионе.

Жара повлекла закрытие части школ и нарушила работу общественного транспорта. Тема стала предметом политических дебатов менее чем за год до президентских выборов. В стране обсуждают неподготовленность государства к экстремальным волнам жары, которые, по прогнозам климатологов, будут становиться более интенсивными, более частыми и продолжительными.

Напомним, в конце мая несколько стран Западной Европы побили исторические температурные рекорды .

На этой неделе континент снова накрыл рекордную жару в Европе , последствия которой уже ощутили в нескольких странах.

На этом фоне в Европе резко выросли цены на электроэнергию – потребители массово включают кондиционеры, а часть АЭС во Франции вынуждена снижать мощность из-за перегрева речной воды.

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