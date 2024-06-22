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Спека з дощами та грозами. Синоптик розповіла, де чекатиме опади завтра

Фото: якою буде погода в Україні 23 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 23 червня, в Україні буде спекотно, максимально до +34. У деяких регіонах можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Неділя буде відчутно свіжішою на заході та півночі України - денна температура повітря знизиться до +24....+27 градусів. Проте на решті території України  - південь, схід та більша частина центру - завтра очікується спека до +30....+34 градусів!" - розповіла вона.

Короткочасні дощі та грози, за словами синоптика, пройдуть періодично в західних, північних, центральних областях. 

"До вечора неділі опади дійдуть також до Харківської області. На півдні та більшу частину доби 23 червня у східних областях - сухо, сонячно, спекотно", - додала вона.

 

Погода у Києві та протягом тижня в Україні

У Києві 23 червня пройдуть періодично дощ та гроза, при грозі можливі злива, шквал! Температура повітря знизиться до +24, +25 градусів.

На тижні температура повітря в Україні загалом буде комфортною, навіть на сході та півдні сильна спека малоймовірна.

Докладніший прогноз на 23 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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