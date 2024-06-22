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Жара с дождями и грозами. Синоптик рассказала, где ждать осадки завтра

Фото: какой будет погода в Украине 23 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 23 июня, в Украине будет жарко, максимально до +34. При этом в некоторых регионах вероятны дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Воскресенье будет ощутимо свежее на западе и севере Украины - дневная температура воздуха снизится до +24....+27 градусов. Однако на остальной территории Украины - юг, восток и большая часть центра - завтра ожидается жара до +30.... +34 градусов!" - рассказала она.

Кратковременные дожди и грозы, по словам синоптика, пройдут периодически в западных, северных, центральных областях.

"До вечера воскресенья осадки дойдут также до Харьковской области. На юге и большую часть суток 23 июня в восточных областях - сухо, солнечно, жарко", - добавила она.

Погода в Киеве и в течение недели в Украине

В Киеве 23 июня пройдут периодически дождь и гроза, при грозе возможны ливни, шквал! Температура воздуха снизится до +24, +25 градусов.

На неделе температура воздуха в Украине будет комфортной, даже на востоке и юге сильная жара маловероятна.

Более подробный прогноз на 23 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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