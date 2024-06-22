Жара с дождями и грозами. Синоптик рассказала, где ждать осадки завтра

"Воскресенье будет ощутимо свежее на западе и севере Украины - дневная температура воздуха снизится до +24....+27 градусов. Однако на остальной территории Украины - юг, восток и большая часть центра - завтра ожидается жара до +30.... +34 градусов!" - рассказала она.

Кратковременные дожди и грозы, по словам синоптика, пройдут периодически в западных, северных, центральных областях.

"До вечера воскресенья осадки дойдут также до Харьковской области. На юге и большую часть суток 23 июня в восточных областях - сухо, солнечно, жарко", - добавила она.