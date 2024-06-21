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Погода буде мінливою. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 18:30
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Погода буде мінливою. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні Фото: якою буде погода в Україні на вихідні 22-23 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погода у вихідні, 22-23 червня, здивує своєю контрастністю. Якщо в суботу ймовірна відсутність дощів, то в неділю можливі навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 22 червня

У суботу, 22 червня, в Україні буде без опадів, лише в західних областях у другу половину дня можливі короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, град та шквали 17-22 м/с. Вітер при цьому буде переважно південний, у східній, північно-східній частині та в Приазов'ї північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі буде досить прохолодно, наприклад на заході очікується в межах +11...+13 градусів. Це будуть найнижчі показники. Найвищої "планки" вночі температури досягнуть на півдні та сході - до +16, +17 градусів.

Вдень мінімально буде на півночі - до +25 градусів, на заході майже повсюдно до +27 градусів. Максимально слід очікувати вдень на Закарпатті та Прикарпатті в межах +32...+34 градусів.

У Києві буде без опадів, вночі +15...+17, вдень +27....+29 градусів.

Погода буде мінливою. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 22 червня (facebook.com/UkrHMC)

Неділя, 23 червня

У неділю, 23 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами. При цьому вони не будуть лити повсюдно. Опади ймовірні у:

  • західних областях;
  • Вінницькій, Житомирській;
  • Чернігівській, Київській;
  • Черкаській, Кіровоградській;
  • Сумській, Харківській, Луганській;
  • Дніпропертровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Вночі температура повітря буде триматися на рівні +16...+18, +17....+19 градусів в залежності від регіону. Холодніше всього вночі буде на сході, в Луганській області - +15...+17 градусів. Місцями вночі до +21 буде на півдні, південному сході, у Полтавській, Черкаській областях.

Вдень буде досить тепло, навіть спекотно. Рекордни плюси намалюються на півдні та південному сході, до +33 градусів (Крим, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області).

В Києві 23 червня і вдень, і вночі можливі короткочасні дощі, температура буде триматись вночі в межах +18...+20, вдень +26...+28 градусів.

Погода буде мінливою. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 23 червня (meteo.gov.ua)

Сріблясті хмари в Україні

13 червня у Київській області помітили так звані сріблясті хмари. За даними сноптиків, вони утворюються на тій висоті, де зазвичай хмари і будь-яка волога відсутні - у високій мезосфері, понад 75 км від земної поверхні.

За словами експерта, сріблясті хмари є унікальними тим, що їх не так часто можна спостерігати. До того ж, стати їх свідком також не так просто. Докладніше - у матеріалі.

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