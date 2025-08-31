Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні в останній день літа
Погода в Україні в останній день літа, 31 серпня, буде сухою і спекотною. Максимально температура підніметься до +34 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомили в Укргідрометцентрі, сьогодні по Україні невелика хмарність, здебільшого без опадів. Лише на Закарпатті можливі місцями невеликі короткочасні дощі і грози.
Вітер південно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень від +26 до +31 градуса. На півдні та південному сході стовпчики термометрів покажуть +29 +34 градуси. В Карпатах вдень +20 +25 градусів.
Погода в Києві
У Києві сьогодні теж невелика хмарність, але опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть у столиці вдень близько +30 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди на перший місяць осені.
Також, як повідомлялося раніше, у серпні у Києві спостерігалася сильна негода. У центрі столиці за день випала півмісячна норма опадів.