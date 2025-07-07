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Спека, але з дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна , Понеділок 07 липня 2025 07:00
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Спека, але з дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: в Україні буде спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 7 липня, буде спекотною. Проте низку регіонів накриють дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Частина країни накриють дощі. Опади очікуються на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях, місцями гроза.

Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень +26 +30 градусів, вночі +12 +16 градусів;
  • на сході: вдень +25 +31 градус, вночі +14 +19;
  • у центрі: вдень +28 +30, вночі +13 +18 градусів;
  • на півдні: вдень +30 +32 градуси, вночі +17 +19;
  • на заході: вдень +27 +32, вночі +13 +15 градусів.

Спека, але з дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у столиці України +32 +34 градуси, а вночі близько +20.

Спека, але з дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.

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