Спека, але з дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 7 липня, буде спекотною. Проте низку регіонів накриють дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Частина країни накриють дощі. Опади очікуються на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях, місцями гроза.

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.

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