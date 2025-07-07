Жара, но с дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня
Погода в Украине сегодня, 7 июля, будет жаркой. Однако ряд регионов накроют дожди и даже грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине переменная облачность. Часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, местами гроза.
Ветер южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- на севере: днем +26 +30 градусов, ночью +12 +16 градусов;
- на востоке: днем +25 +31 градус, ночью +14 +19;
- в центре: днем +28 +30, ночью +13 +18 градусов;
- на юге: днем +30 +32 градуса, ночью +17 +19;
- на западе: днем +27 +32, ночью +13 +15 градусов.
Погода в Киеве
По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.
Столбики термометров покажут днем в столице Украины +32 +34 градуса, а ночью около +20.
Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.
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