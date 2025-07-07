Жара, но с дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 7 июля, будет жаркой. Однако ряд регионов накроют дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Столбики термометров покажут днем в столице Украины +32 +34 градуса, а ночью около +20.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Сегодня в Украине переменная облачность. Часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, местами гроза.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.

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