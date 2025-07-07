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Жара, но с дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня

Украина, Понедельник 07 июля 2025 07:00
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Жара, но с дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: в Украине будет жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 7 июля, будет жаркой. Однако ряд регионов накроют дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность. Часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, местами гроза.

Ветер южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +26 +30 градусов, ночью +12 +16 градусов;
  • на востоке: днем +25 +31 градус, ночью +14 +19;
  • в центре: днем +28 +30, ночью +13 +18 градусов;
  • на юге: днем +30 +32 градуса, ночью +17 +19;
  • на западе: днем +27 +32, ночью +13 +15 градусов.

Жара, но с дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут днем в столице Украины +32 +34 градуса, а ночью около +20.

Жара, но с дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.

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