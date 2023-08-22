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Спека, але в деяких регіонах дощі. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Вівторок 22 серпня 2023 07:00
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Спека, але в деяких регіонах дощі. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 22 серпня, в Україні знову очікується спекотна погода. Проте у деяких регіонах прогнозують короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

Переважно без опадів, тільки в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни вдень місцями короткочасні дощі.

Температура повітря вночі на рівні 15-20°, вдень 24-29°, на Закарпатті, в центральних та східних областях 27-32°. На півдні країни вночі 18-23°, вдень 30-35°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Спека, але в деяких регіонах дощі. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 27-29°; по області вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

При цьому 22-24 серпня в Києві та області попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Спека, але в деяких регіонах дощі. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Коли в Україну прийде похолодання?

Синоптики повідомляють, що суха та спекотна погода, швидше за все, утримається в Україні до кінця літа. Дощі можливі тільки в Карпатах, невеликі дощі - в північних та північно-східних областях.

При цьому похолодання можна очікувати тільки на початку осені.

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