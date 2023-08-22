Жара, но в некоторых регионах дожди. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Во вторник, 22 августа, в Украине снова ожидается жаркая погода. Однако в некоторых регионах прогнозируют кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине переменная облачность.

Преимущественно без осадков, только в Карпатах, на Прикарпатье и северо-востоке страны днем местами кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью на уровне 15-20°, днем 24-29°, в Закарпатье, в центральных и восточных областях 27-32°. На юге страны ночью 18-23°, днем 30-35°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 27-29°; по области ночью 15-20°, днем 24-29°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

При этом 22-24 августа в Киеве и области предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Когда в Украину придет похолодание?

Синоптики сообщают, что сухая и жаркая погода, скорее всего, удержится в Украине до конца лета. Дожди возможны только в Карпатах, небольшие дожди - в северных и северо-восточных областях.

При этом похолодание можно ожидать только в начале осени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.