Жара, но в некоторых регионах дожди. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Во вторник, 22 августа, в Украине снова ожидается жаркая погода. Однако в некоторых регионах прогнозируют кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине переменная облачность.
Преимущественно без осадков, только в Карпатах, на Прикарпатье и северо-востоке страны днем местами кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью на уровне 15-20°, днем 24-29°, в Закарпатье, в центральных и восточных областях 27-32°. На юге страны ночью 18-23°, днем 30-35°.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В столице и области переменная облачность, без осадков.
Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 27-29°; по области ночью 15-20°, днем 24-29°.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
При этом 22-24 августа в Киеве и области предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Когда в Украину придет похолодание?
Синоптики сообщают, что сухая и жаркая погода, скорее всего, удержится в Украине до конца лета. Дожди возможны только в Карпатах, небольшие дожди - в северных и северо-восточных областях.
При этом похолодание можно ожидать только в начале осени.
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