Спека до +38 та майже без дощу: якою буде погода сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

Без опадів, лише у більшості західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура день 30-34°, у більшості південних та південно-західних областях місцями сильна спека 35-38°.

Фото: якою буде погода в Україні 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність.

Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 30-34°, у Києві 32-34°.