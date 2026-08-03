Жара до +38 и без дождя: какой будет погода сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура день 30-34°, в большинстве южных и юго-западных областях местами сильная жара 35-38°.

Фото: какой будет погода в Украине 3 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность.

Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 30-34 °, в Киеве 32-34 °.