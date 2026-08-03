Спека до +38 та майже без дощу: якою буде погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 3 серпня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 3 серпня, очікується спекотна погода - місцями прогріє до +38°. Водночас опади можливі у низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура день 30-34°, у більшості південних та південно-західних областях місцями сильна спека 35-38°. Фото: якою буде погода в Україні 3 серпня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 30-34°, у Києві 32-34°.