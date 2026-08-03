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Спека до +38 та майже без дощу: якою буде погода сьогодні

07:00 03.08.2026 Пн
1 хв
Де буде найспекотніше?
aimg Тетяна Степанова
Спека до +38 та майже без дощу: якою буде погода сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 3 серпня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 3 серпня, очікується спекотна погода - місцями прогріє до +38°. Водночас опади можливі у низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

Без опадів, лише у більшості західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура день 30-34°, у більшості південних та південно-західних областях місцями сильна спека 35-38°.

Спека до +38 та майже без дощу: якою буде погода сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність.

Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 30-34°, у Києві 32-34°.

Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.

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