Жара до +38 и без дождя: какой будет погода сегодня
В Украине сегодня, 3 августа, ожидается жаркая погода - местами прогреет до +38°. В то же время, осадки возможны в ряде регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура день 30-34°, в большинстве южных и юго-западных областях местами сильная жара 35-38°.
Фото: какой будет погода в Украине 3 августа (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность.
Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 30-34 °, в Киеве 32-34 °.
Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.