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Жара до +38 и без дождя: какой будет погода сегодня

07:00 03.08.2026 Пн
1 мин
Где будет жарче всего?
aimg Татьяна Степанова
Жара до +38 и без дождя: какой будет погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 3 августа (Getty Images)
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В Украине сегодня, 3 августа, ожидается жаркая погода - местами прогреет до +38°. В то же время, осадки возможны в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура день 30-34°, в большинстве южных и юго-западных областях местами сильная жара 35-38°.

Жара до +38 и без дождя: какой будет погода сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 3 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность.

Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 30-34 °, в Киеве 32-34 °.

Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.

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