Жара до +38 и без дождя: какой будет погода сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 3 августа (Getty Images)

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В Украине сегодня, 3 августа, ожидается жаркая погода - местами прогреет до +38°. В то же время, осадки возможны в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура день 30-34°, в большинстве южных и юго-западных областях местами сильная жара 35-38°. Фото: какой будет погода в Украине 3 августа (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 30-34 °, в Киеве 32-34 °.