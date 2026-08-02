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Спека до +38 накриє Україну: якою буде погода 3 серпня

14:37 02.08.2026 Нд
1 хв
Чи чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 3 серпня (Getty Images)

В Україні завтра, 3 серпня, очікується спекотна погода. Місцями прогріє до +38°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність.

Без опадів, лише у більшості західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 30-34°, у більшості південних та південно-західних областях місцями сильна спека 35-38°.

Фото: якою буде погода в Україні 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 30-34°; у Києві вночі 18-20°, вдень 32-34°.

Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.

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