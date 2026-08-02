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Жара до +38 накроет Украину: какой будет погода 3 августа

14:37 02.08.2026 Вс
1 мин
Ждать ли дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 3 августа (Getty Images)

В Украине 3 августа ожидается жаркая погода. Местами прогреет до +38°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 30-34°, в большинстве южных и юго-западных областях местами сильная жара 35-38°.

Фото: какой будет погода в Украине 3 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 15-20 °, днем 30-34 °; в Киеве ночью 18-20 °, днем 32-34 °.

Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.

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