Спека до +38 накриє Україну: якою буде погода 3 серпня
В Україні завтра, 3 серпня, очікується спекотна погода. Місцями прогріє до +38°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра в Україні очікується мінлива хмарність.
Без опадів, лише у більшості західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20°; вдень 30-34°, у більшості південних та південно-західних областях місцями сильна спека 35-38°.
Фото: якою буде погода в Україні 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність.
Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 15-20°, вдень 30-34°; у Києві вночі 18-20°, вдень 32-34°.
Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.